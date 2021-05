Asse colombiano tra Napoli e Atalanta | il colpo a sorpresa

(Di domenica 23 maggio 2021) L’cerca un portiere esperto e sta guardando in casa, puntando David Ospina che va in scadenza di contratto a giugno 2022. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, un indizio arriverebbe dalla famiglia, dal saluto dei figli alla scuola internazionale. Ospina non ha solo la corte dell’ma anche qualche suggestione straniera, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Asse colombiano

SerieANews

... i ragazzi di Gian Piero Gasperini sbloccano il risultato grazie alla grande azione orchestrata sull'Malinovskyi - Zapata. Ildifende palla e poi batte di precisione Marchetti in ...... valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini indirizzano il match grazie ancora all'Malinovskyi - Zapata . Ilmette ...La polizia nel disperdere i manifestanti ha usato il pugno duro e la tensione è destinata a crescere I metodi brutali dei 4 agenti di polizia che l'hanno portata in casaerma però hanno lasciato ferite ...I media nazionali e internazionali hanno diffuso in ogni dove l’arresto di Navalny; non c’è persona che non conosca la sua storia. Sparatemi!”. Mentre sui crimini in Colombia… un silenzio assordante!