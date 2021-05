Arsenal fuori dalle coppe dopo 25 anni: flop Arteta in Premier League (Di domenica 23 maggio 2021) L’Arsenal dice addio alle coppe europee dopo 25 anni: stagione fallimentare per la squadra allenata da Arteta L’Arsenal dice addio alle coppe europee dopo 25 anni. Nonostante la vittoria conquistata contro il Brighton nell’ultima giornata di Premier League, i Gunners non sono riusciti ad andare oltre l’ottavo posto in classifica. Stagione fallimentare per la formazione allenata da Mikel Arteta, incapace di superare le semifinali di Europa League per mano del Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) L’dice addio alleeuropee25: stagione fallimentare per la squadra allenata daL’dice addio alleeuropee25. Nonostante la vittoria conquistata contro il Brighton nell’ultima giornata di, i Gunners non sono riusciti ad andare oltre l’ottavo posto in classifica. Stagione fallimentare per la formazione allenata da Mikel, incapace di superare le semifinali di Europaper mano del Villarreal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

