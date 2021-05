Arsenal – Brighton & Hove Albion 23 maggio 2021 ore 16:00 (Di domenica 23 maggio 2021) Il difensore dell’Arsenal Hector Bellerin salterà il finale di domenica a causa di una contusione all’osso nella parte inferiore della gamba. Il portiere della riserva Mat Ryan non è idoneo ad affrontare la sua squadra madre. Ecco cosa è successo prima della partita Arsenal – Brighton & Hove Albion di oggi. Arsenal – Brighton & Hove Albion: a che punto sono le due squadre? L’attaccante del Brighton & Hove Albion Neal Maupay è ancora squalificato, ma il capitano Lewis Dunk torna dopo aver scontato due giornate di squalifica. Danny Welbeck, Joel Veltman e Davy Propper salteranno tutti a causa rispettivamente di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Il difensore dell’Hector Bellerin salterà il finale di domenica a causa di una contusione all’osso nella parte inferiore della gamba. Il portiere della riserva Mat Ryan non è idoneo ad affrontare la sua squadra madre. Ecco cosa è successo prima della partitadi oggi.: a che punto sono le due squadre? L’attaccante delNeal Maupay è ancora squalificato, ma il capitano Lewis Dunk torna dopo aver scontato due giornate di squalifica. Danny Welbeck, Joel Veltman e Davy Propper salteranno tutti a causa rispettivamente di ...

