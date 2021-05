Arisa lasciata sola completamente: le parole uscite fuori sono “tossiche” (Di domenica 23 maggio 2021) Ennesimo ribaltone nella storia tra Andrea di Carlo ed Arisa. Questa volta è il ragazzo ad aver lasciato la famosa cantante Arisa (Instagram)Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo capitolo in merito a quella che è la love story tra Arisa ed Andrea Di Carlo. Una delle relazioni più travagliate degli ultimi tempi sembra essere naufragata definitivamente, a causa della decisione presa dal fidanzato dell’artista. In passato il loro rapporto ha vissuto diversi alti e bassi, nonostante le continue riappacificazioni tra i due. Alcune indiscrezioni indicavano il mese di settembre come possibile data del matrimonio che, a quanto pare, sembra proprio essere sfumato. Andrea, oltre ad essere il fidanzato, è anche il manager di Arisa, la quale lo ha conosciuto durante una cena insieme ad altri personaggi che ... Leggi su kronic (Di domenica 23 maggio 2021) Ennesimo ribaltone nella storia tra Andrea di Carlo ed. Questa volta è il ragazzo ad aver lasciato la famosa cantante(Instagram)Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo capitolo in merito a quella che è la love story traed Andrea Di Carlo. Una delle relazioni più travagliate degli ultimi tempi sembra essere naufragata definitivamente, a causa della decisione presa dal fidanzato dell’artista. In passato il loro rapporto ha vissuto diversi alti e bassi, nonostante le continue riappacificazioni tra i due. Alcune indiscrezioni indicavano il mese di settembre come possibile data del matrimonio che, a quanto pare, sembra proprio essere sfumato. Andrea, oltre ad essere il fidanzato, è anche il manager di, la quale lo ha conosciuto durante una cena insieme ad altri personaggi che ...

LadyDeeks : E quindi Arisa è stata lasciata su instagram? Ma che squallido uomo puoi essere a non affrontare la cosa in privato… - Clara88271511 : Arisa ha detto che la gomma l'ha lasciata sul piano.. IO mi dissocio completamente #amici20 - nondialadino : Arisa è stata lasciata 5 volte nel giro di venti giorni. La capisco se non vuole ballare con quel viscido -