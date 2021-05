Antonella Elia contro Valentina Persia e Angela Melillo: “ Non le sopporto, insostenibili” (Di domenica 23 maggio 2021) Antonella Elia contro la Melillo e la Persia Sul nuovo numero in edicola del magazine Vero è contenuta una lunga intervista ad Antonella Elia, sempre più distante dalla riconferma come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Oltre ad aver parlato dell’ennesimo ritorno di fiamma col fidanzato Pietro Delle Piane, la soubrette ha detto la sua L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 23 maggio 2021)lae laSul nuovo numero in edicola del magazine Vero è contenuta una lunga intervista ad, sempre più distante dalla riconferma come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Oltre ad aver parlato dell’ennesimo ritorno di fiamma col fidanzato Pietro Delle Piane, la soubrette ha detto la sua L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

immensamenteg : Manca Antonella Elia ?? (mi è uscito un suo post e mi è venuta in mente) #DAYLIA - LSantillo_96 : @sonounavittima @CriterioO @vodkaaastraight Alexa, play 'è surreale' by Pupo&Antonella Elia - vincycernic2 : @salvatrash1 Il modo in cui Antonella Elia ci abbia forgiati - salvatrash1 : @bagnotrash mi manca antonella elia - CatalynoK : Antonella Elia tra le ballerine di Malta (versione non è la rai) #Eurovision #Escita2021 -