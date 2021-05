Annalisa Minetti | la rivelazione a Domenica Live | «Con questi occhiali riesco a leggere e vedere volti»

Advertising

domenicalive : Annalisa Minetti e i suoi occhiali speciali con cui riesce a leggere ???? #DomenicaLive - Andrea90724522 : RT @domenicalive: Annalisa Minetti e i suoi occhiali speciali con cui riesce a leggere ???? #DomenicaLive - Andrea90724522 : RT @domenicalive: Sorpresa per Annalisa Minetti, a #DomenicaLive sua mamma Filomena! ?? - Andrea90724522 : RT @domenicalive: 'La mia vita è meravigliosa da quando uso questo dispositivo' Annalisa Minetti ci spiega come funzionano i suoi occhial… - FanpageLadurso : RT @domenicalive: Annalisa Minetti e i suoi occhiali speciali con cui riesce a leggere ???? #DomenicaLive -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Minetti

Mediaset Play

si è fatta portavoce un nuovo sistema che può migliorare la vita, come ha raccontato a Domenica Live nel salotto di Barbara D'Urso : ' Per voi molte cose sono scontate, ma non lo ...e la novità che le cambierà finalmente la vita; grazie ad un dispositivo, infatti, l'ex Miss e cantante potrà finalmente 'vedere'. A Domenica Live laha spiegato oggi come ...Annalisa Minetti si è fatta portavoce un nuovo sistema che può migliorare la vita, come ha raccontato a Domenica Live nel salotto di ...Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, la cantante parla anche dello speciale dispositivo pensato per chi non può vedere ...