Anna Trieste attacca sui social | “Non vi meritate la Champions e nemmeno il rispetto”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 maggio 2021) Duro attacco della collegasui, rivolto ai giocatori del Napoli. Di seguito, il suo tweet: “Se non siete stati in grado di vincere in casa contro una squadra i cui tifosi qualche ora prima hanno definito “letame” la gente che rappresentate allora non solo non vilama non viil“. Se non siete stati in grado di vincere in casa contro una squadra i cui tifosi qualche ora prima hanno definito "letame" la gente che rappresentate allora non solo non vilama non viil...