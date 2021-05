Andrea: chi è il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana? età (Di domenica 23 maggio 2021) Andrea Cardella è il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, nobildonna e personaggio televisivo di grande successo. Lui oggi, domenica 23 maggio, sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Andrea: chi è il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana? Andrea Cardella è stato adottato in età adulta da Marina Ripa di Meana e suo marito Giorgio. Andrea nasce a Roma il 14 novembre 1963, ha 58 anni ed è stato adottato all’età di 48 anni ed è un personaggio televisivo molto conosciuto. Sono passati tra anni dalla ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)Cardella è ildidi, nobildonna e personaggio televisivo di grande successo. Lui oggi, domenica 23 maggio, sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è ildidiCardella è stato adottato in età adulta dadie suo marito Giorgio.nasce a Roma il 14 novembre 1963, ha 58 anni ed è stato adottato all’età di 48 anni ed è un personaggio televisivo molto conosciuto. Sono passati tra anni dalla ...

