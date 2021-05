Amici 20, Deddy si racconta dopo il talent e rompe il silenzio su Rosa Di Grazia (Di domenica 23 maggio 2021) Deddy, indiscutibile protagonista di Amici 20, ha appassionato i telespettatori avviando una lovestory con Rosa Di Grazia nella scuola di Maria De Filippi, per poi aggiudicarsi inaspettatamente un posto alla finale e, a talent ormai concluso, è tornato a raccontarsi in tv. L’occasione è un’intervista post-talent che il 18enne ha concesso a Verissimo, in cui lui ha parlato di sé ai telespettatori tra sogni custoditi nel cassetto, il successo riscosso grazie al talent e il sentimento nutrito per la ballerina campana incontrata nella celebre scuola, parlando di lei al passato. In occasione dell’intervista è, inoltre, giunto un videomessaggio inaspettato, da un noto cantautore. Verissimo, Deddy si apre ai fan dopo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 23 maggio 2021), indiscutibile protagonista di20, ha appassionato i telespettatori avviando una lovestory conDinella scuola di Maria De Filippi, per poi aggiudicarsi inaspettatamente un posto alla finale e, aormai concluso, è tornato arsi in tv. L’occasione è un’intervista post-che il 18enne ha concesso a Verissimo, in cui lui ha parlato di sé ai telespettatori tra sogni custoditi nel cassetto, il successo riscosso grazie ale il sentimento nutrito per la ballerina campana incontrata nella celebre scuola, parlando di lei al passato. In occasione dell’intervista è, inoltre, giunto un videomessaggio inaspettato, da un noto cantautore. Verissimo,si apre ai fan...

Advertising

infoitcultura : Amici: Deddy e Rosa si sono lasciati? - infoitcultura : Amici, tutto finito tra Deddy e Rosa? Le prove non lasciano dubbi - infoitcultura : Amici, Deddy finalmente rompe il silenzio e parla di Rosa Di Grazia - Noemi38234994 : Gioppi ma una spuntatina ai capelli no? Ormai sei uscito da amici, non devi affidarti a deddy?? #amici20… - Deddy__Rosa : VI DO L'INDIRIZZO DI CASA COSÌ SE L'ANNO PROSSIMO MI PERMETTO SOLO DI INIZIARE A GUARDARE E AD AFFEZIONARMI A QUALC… -