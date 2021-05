AMARCORD – 23 maggio 1990, Milan-Benfica 1-0 e Coppa dei Campioni (Di domenica 23 maggio 2021) Esattamente 31 anni fa, battendo il Benfica con un gol di Frank Rijkaard, il Milan vinceva la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) Esattamente 31 anni fa, battendo ilcon un gol di Frank Rijkaard, ilvinceva la sua secondadeiconsecutiva

Advertising

PaoloMI74 : RT @PianetaMilan: #Amarcord, #23maggio 1968: prima #CoppadelleCoppe per il @acmilan - #TBT #OnThisDay #ACMilan #Milan #SempreMilan https:… - PianetaMilan : #Amarcord, #23maggio 1968: prima #CoppadelleCoppe per il @acmilan - #TBT #OnThisDay #ACMilan #Milan #SempreMilan - luigiferraiuolo : RT @giusimigliac: 21 maggio 1991 - non un miracolo. La squadra più forte d’Italia vince lo scudetto, la #juvecaserta @serieA_amarcord @J… - InterCM16 : RT @InterCM16: Un articolo che ti fa rivivere l’emozione di quella notte!! (@corradone91) - SasageyoESM : RT @InterCM16: Un articolo che ti fa rivivere l’emozione di quella notte!! (@corradone91) -