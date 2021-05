Amadeus esulta alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision. La sua reazione esilarante ha trascinato i fan (Di domenica 23 maggio 2021) Amadeus è stato tra i più entusiasti fan dei Maneskin nel loro percorso all’Eurovision Song Contest 2021. Una vittoria quella della rock band tutta italiana e made in Rome, che il conduttore e direttore artistico dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sente anche un po’ sua. Amadeus esulta per la vittoria dei Maneskin Urla e salti, come allo stadio, così Amadeus ha festeggiato la vittoria dei Maneskin all’Eurovision. Ripreso dalla moglie Giovanna Civitillo, Amadeus era ormai in piedi davanti alla televisione in fremente attesa per l’ultima votazione che ha siglato definitivamente la vittoria dei ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021)è stato tra i più entusiasti fan deinel loro percorsoSong Contest 2021. Unaquella della rock band tutta italiana e made in Rome, che il conduttore e direttore artistico dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sente anche un po’ sua.per ladeiUrla e salti, come allo stadio, cosìha festeggiato ladei. Ripreso dmoglie Giovanna Civitillo,era ormai in piedi davantitelevisione in fremente attesa per l’ultima votazione che ha siglato definitivamente ladei ...

