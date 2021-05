"Altro che patrimoniale": il piano della Lega contro la "bomba sociale" (Di domenica 23 maggio 2021) L'allarme di Riccardo Molinari: "Le stime dicono che i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro con lo sblocco dei licenziamenti saranno un milione" Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) L'allarme di Riccardo Molinari: "Le stime dicono che i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro con lo sblocco dei licenziamenti saranno un milione"

