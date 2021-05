Altro che legge Zan, la priorità è la famiglia (Di domenica 23 maggio 2021) legge Zan – Mentre la sinistra detta legge a colpi di omotransbifobia, e i mass media incitano la Meloni e Salvini a scannarsi tra loro nella gara dei consensi, avviene un sorpasso storico che non nota quasi nessuno: la destra venuta dal Msi e da An supera nei sondaggi Swg la sinistra venuta dal Pci e dall’Ulivo. Non era mai accaduto nella storia della repubblica italiana. Mi pare una svolta, pur nella labilità dei sondaggi e nella velocità con cui cambiano gli scenari politici. E il sorpasso avviene proprio mentre il Pd incalza sulla legge Zan e sulle leggi pro-migranti. Le prime due forze del Paese ora sono la Lega e Fratelli d’Italia. Meloni A sinistra fino a ieri ironizzavano sul fatto che la Meloni si è detta pronta a governare, notando che sulla carta non ha nemmeno il quinto dei consensi. Il Pd, scavalcato ora da Fratelli ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)Zan – Mentre la sinistra dettaa colpi di omotransbifobia, e i mass media incitano la Meloni e Salvini a scannarsi tra loro nella gara dei consensi, avviene un sorpasso storico che non nota quasi nessuno: la destra venuta dal Msi e da An supera nei sondaggi Swg la sinistra venuta dal Pci e dall’Ulivo. Non era mai accaduto nella storia della repubblica italiana. Mi pare una svolta, pur nella labilità dei sondaggi e nella velocità con cui cambiano gli scenari politici. E il sorpasso avviene proprio mentre il Pd incalza sullaZan e sulle leggi pro-migranti. Le prime due forze del Paese ora sono la Lega e Fratelli d’Italia. Meloni A sinistra fino a ieri ironizzavano sul fatto che la Meloni si è detta pronta a governare, notando che sulla carta non ha nemmeno il quinto dei consensi. Il Pd, scavalcato ora da Fratelli ...

