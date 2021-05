Altri due ori azzurri con Pilato e Panziera. La dedica speciale di Benny (Di domenica 23 maggio 2021) Ultime emozioni dagli Europei di Budapest con le finali in serie. Benedetta Pilato stavolta non fa il record del mondo ma si prende l'oro in 29"35. Cinque centesimi peggio del crono boom della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Ultime emozioni dagli Europei di Budapest con le finali in serie. Benedettastavolta non fa il record del mondo ma si prende l'oro in 29"35. Cinque centesimi peggio del crono boom della ...

Advertising

Inter : ?? | SOSTITUZIONI 57' - Altri due cambi per Conte: fuori #Lautaro e #Hakimi, dentro #Lukaku e #Perisic!… - fattoquotidiano : Altri due morti sul lavoro: un contadino di 49 anni a Matera e un operaio 51enne nel piacentino. In una settimana q… - paoloigna1 : Finale con il botto con due titoli e record di medaglie per l'#Italia in vasca. Grandi #Pilato e #Panziera! - IGhiosso : RT @AndreaGiuricin: La #dote è quella per #Alitalia. Arrivano i 3 miliardi dopo che negli ultimi 4 anni ne abbiamo sprecati altri due! Uno… - bafona54 : RT @Andinika6: La fanno passare per una storia da favola, come fossero due amanti degli animali, invece sono solo altri due allevatori e qu… -