Almeno 21 persone sono morte a causa delle condizioni meteo avverse durante un’ultramaratona in Cina (Di domenica 23 maggio 2021) Almeno ventuno persone sono morte in Cina a causa del freddo, della pioggia gelata e del forte vento mentre partecipavano a un’ultramaratona nella provincia del Gansu, nel nord del paese. Le ultramaratone sono le corse a piedi più lunghe di Leggi su ilpost (Di domenica 23 maggio 2021)ventunoindel freddo, della pioggia gelata e del forte vento mentre partecipavano anella provincia del Gansu, nel nord del paese. Le ultramaratonele corse a piedi più lunghe di

Advertising

amnestyitalia : #Israele Alla data del 17 maggio, almeno 198 palestinesi tra cui 58 bambini erano stati uccisi e oltre 1200 feriti… - Agenzia_Ansa : Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone - tra cui adolesc… - peppeprovenzano : Le preoccupazione dei sindacati sullo sblocco dei licenziamenti è fondata. Il Governo la raccolga, prorogando almen… - harryishabit_ : RT @S19930112: non io che la mattina vorrei svegliarmi con più messaggi affettuosi, o almeno messaggi dove le persone sentono la mia mancan… - ilpost : Almeno 21 persone sono morte a causa delle condizioni meteo avverse durante un’ultramaratona in Cina -