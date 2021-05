Alitalia, accordo più vicino con l’Unione Europea (Di domenica 23 maggio 2021) accordo vicino tra l’Ue e il Governo su Alitalia. La firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. ROMA – accordo vicino tra l’Ue e il Governo su Alitalia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo una lunga trattativa sarebbero davvero ad un passo a mettere nero su bianco l’intesa. La firma potrebbe arrivare già la prossima settimana, ma sulle tempistiche non si hanno delle certezze. Una trattativa che sembra essere entrata nel vivo ed è atteso il via libera definitivo in poco tempo. Una buona notizia per tutti i dipendenti della compagnia che ormai da diversi mesi sono in attesa di conoscere il proprio destino. accordo vicino tra Ue e Governo su Alitalia I contatti sono in corso e bisogna definire gli ultimi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)tra l’Ue e il Governo su. La firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. ROMA –tra l’Ue e il Governo su. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo una lunga trattativa sarebbero davvero ad un passo a mettere nero su bianco l’intesa. La firma potrebbe arrivare già la prossima settimana, ma sulle tempistiche non si hanno delle certezze. Una trattativa che sembra essere entrata nel vivo ed è atteso il via libera definitivo in poco tempo. Una buona notizia per tutti i dipendenti della compagnia che ormai da diversi mesi sono in attesa di conoscere il proprio destino.tra Ue e Governo suI contatti sono in corso e bisogna definire gli ultimi ...

Advertising

news_mondo_h24 : Alitalia, accordo più vicino con l’Unione Europea - tvbusiness24 : #Alitalia, verso l’intesa con l’#Ue su #Ita Prevista una call con Bruxelles per concludere l’accordo? - Idl3 : RT @ansa_economia: Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere. Presto call con Bruxelles per concludere l'accordo #ANSA… - ansa_economia : Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere. Presto call con Bruxelles per concludere l'accordo… - fisco24_info : Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere: Presto call con Bruxelles per concludere l'accordo -