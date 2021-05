Alfredino una storia italiana, serie tv su SKY. Uscita e cast (Di domenica 23 maggio 2021) Il 21 e il 28 giugno, in prima serata su Sky Cinema e in streaming su Now!, arriva Alfredino – Una storia italiana, la miniserie Sky Original in due parti scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: KAAN cerca di avvicinarsi a MELO. Perché? Prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production, la serie ricostruisce la triste e dolorosa vicenda di Vermicino, che nel mese giugno di quarant’anni fa sconvolse l’Italia: il piccolo Alfredo Rampi (interpretato da Kim Cherubini), sei anni, muore dopo una lunga agonia durata tre giorni in un pozzo artesiano. Una tragedia che ancora oggi, a distanza di molto tempo, è ancora molto viva nella memoria di chi l’ha vissuta attraverso la lunga telecronaca Rai durata ben 18 ore (e per la quale fu coniato il ... Leggi su tvsoap (Di domenica 23 maggio 2021) Il 21 e il 28 giugno, in prima serata su Sky Cinema e in streaming su Now!, arriva– Una, la miniSky Original in due parti scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: KAAN cerca di avvicinarsi a MELO. Perché? Prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production, laricostruisce la triste e dolorosa vicenda di Vermicino, che nel mese giugno di quarant’anni fa sconvolse l’Italia: il piccolo Alfredo Rampi (interpretato da Kim Cherubini), sei anni, muore dopo una lunga agonia durata tre giorni in un pozzo artesiano. Una tragedia che ancora oggi, a distanza di molto tempo, è ancora molto viva nella memoria di chi l’ha vissuta attraverso la lunga telecronaca Rai durata ben 18 ore (e per la quale fu coniato il ...

Advertising

grondoamore : Come se la mia vita non facesse già abbastanza schifo da sola, stamattina prima cosa che leggo è che faranno una mi… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: La tragedia del un bambino di sei anni precipitato in un pozzo, tenne incollata l'Italia alla tv e per gli spettatori più… - IrisBluette : RT @3_lorella: Ma perche' una serie su Alfredino,non e' stato abbastanza il dolore di quelle notti. - 3_lorella : Ma perche' una serie su Alfredino,non e' stato abbastanza il dolore di quelle notti. - RobRe62 : RT @wireditalia: La tragedia del un bambino di sei anni precipitato in un pozzo, tenne incollata l'Italia alla tv e per gli spettatori più… -