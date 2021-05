Albano, Romina gli fa una battuta e lui in grande imbarazzo le chiede “Ma dici a me?” (Di domenica 23 maggio 2021) Romina Power e Albano non smettono di far sognare e, nonostante siano trascorsi decenni dalla fine della loro bellissima storia d’amore da cui sono nati bel 4 figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior e, nonostante ne sia trascorsa di vita dalla fine del loro matrimonio, nell’immaginario collettivo Albano e Romina Power restano sempre la coppia più bella del mondo. Ora che spesso si fanno vedere insieme ai concerti, il pubblico spera ancora che tra loro possa riaccadere qualcosa di tenero ma le dichiarazioni di Albano non fanno sperare in nulla di buono. Infatti, Albano è ormai legato a Loredana Lecciso e dopo un bel po’ di alti e bassi pare che i due abbiano ormai ritrovato la serenità e che la loro famiglia sia più che stabile. Albano e ... Leggi su baritalianews (Di domenica 23 maggio 2021)Power enon smettono di far sognare e, nonostante siano trascorsi decenni dalla fine della loro bellissima storia d’amore da cui sono nati bel 4 figli, Ylenia, Yari, Cristel eJunior e, nonostante ne sia trascorsa di vita dalla fine del loro matrimonio, nell’immaginario collettivoPower restano sempre la coppia più bella del mondo. Ora che spesso si fanno vedere insieme ai concerti, il pubblico spera ancora che tra loro possa riaccadere qualcosa di tenero ma le dichiarazioni dinon fanno sperare in nulla di buono. Infatti,è ormai legato a Loredana Lecciso e dopo un bel po’ di alti e bassi pare che i due abbiano ormai ritrovato la serenità e che la loro famiglia sia più che stabile.e ...

