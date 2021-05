Al Bano, che frecciata dalla figlia! Jasmine lo punzecchia, lui è gelato! (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi a Domenica In due ospiti d’eccezione: Al Bano e sua figlia Jasmine. Ma non solo parole dolci tra di loro… Il successo del contenitore domenicale di Rai1 ha tanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi a Domenica In due ospiti d’eccezione: Ale sua figlia. Ma non solo parole dolci tra di loro… Il successo del contenitore domenicale di Rai1 ha tanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Gio_Ferrante3 : RT @Iperborea_: Per me è il fatto che da domani la pasta, la pizza, la moda, l'arte italiana, il design, i film cessi di Michele Morrone, A… - Rosablu2021 : RT @Mifamalelavita1: Io capisco che la Rai sia da vecchi ma pure i vecchi si sono stancati di sentire Al Bano. Maaaaaamma #DomenicaIn - Gallo9Modazza : RT @NicolinoBerti: Su Rai Uno in 20 minuti ho visto: - la Gelmini che si prende i meriti della lotta alla pandemia declinando frasi estratt… - Gallo9Modazza : RT @NicolinoBerti: una canzone-preghiera che narra di gabbiani e felicità, con il solito vibrato assassino e la classica divisa da ricco pu… - Gallo9Modazza : RT @NicolinoBerti: si stia su un palco, mentre la regia di Domenica In utilizzava esclusivamente inquadrature impallate dalla testa della V… -