Al Bano a Domenica | “Il matrimonio migliore è quello mentale”

A Domenica In oggi anche Al Bano e inevitabile arriva il gossip con Mara Venier che non fa la domanda diretta sul matrimonio con Loredana Lecciso ma inizia dalla data del 15 giugno. Una settimana prima dell'estate ci si può sposare spiega la conduttrice di Domenica In indicando quella data come un nuovo inizio perché cadranno tante restrizioni e si potrà festeggiare. Mara Venier lascia intendere la sua domanda e Al Bano non ha dubbi: "Io quel passo l'ho già fatto e va benissimo, basta uno, secondo me il migliore matrimonio è quello mentale, se dura quello non ci sono carte che lo tengano insieme". La Venier si rivolge alla Lecciso che segue l'intervista da casa ma il cantante di Cellino San Marco le dice di non ...

