Aguero saluta il City | “Grazie di tutto Non dimenticherò mai il primo titolo vinto qui”

(Di domenica 23 maggio 2021) Sergio, leggenda del Manchester, ha vestito oggi contro l’Everton per l’ultima volta la maglia dei Citizens. Ecco le sue parole al termine della gara ai microfoni di SkySports: “Sono davvero felice, voglio direai miei compagni di squadra,di. Sono un attaccante, il mio obiettivo è sempre stato quello di segnare, quindi sono felicissimo perché alla mia ultima partita sono arrivati due gol ed è fantastico”. Ha poi concluso: “Ilcon ilè stato il più importante per il club e per me. Sono felice perché non è facile giocare 10 anni per un club di questo livello”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

grazioli_gianni : RT @AlbertoEmmolo: #Aguero saluta la #Premier con due gol da subentrato: accadde solo ad agosto 2011 contro lo #Swansea, al debutto. 389… - romanzotweet : Oggi, dieci stagioni dopo, saluta da miglior marcatore della storia del #mancity, da miglior marcatore straniero di… - 7rancescoCerqua : RT @GoalItalia: Aguero saluta il Manchester City con una doppietta: acclamato da tutti i compagni ?? - Edorsi53 : RT @AlbertoEmmolo: #Aguero saluta la #Premier con due gol da subentrato: accadde solo ad agosto 2011 contro lo #Swansea, al debutto. 389… - AlbertoEmmolo : #Aguero saluta la #Premier con due gol da subentrato: accadde solo ad agosto 2011 contro lo #Swansea, al debutto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero saluta

TUTTO mercato WEB

9 'è un leone nella giungla come Romario'. Pep GuardiolaEl Kun . L'attaccante argentino è in scadenza di contratto a giugno e a fine stagione si svincolerà a parametro zero dal Manchester ...Nel futuro sembra esserci il Barcellona che punta all'accoppiata- Depay per rinforzare l'attacco.Sergio Aguero saluta i tifosi del Manchester City nel migliore dei modi. Nella sua ultima partita all’Etihad, il Kun ha realizzato una doppietta nella vittoria per 5-0 della squadra di Pep Guardiola s ...Klopp chiude al terzo posto, Tuchel perde ma si prende la quarta piazza grazie al ko del Leicester con il Tottenham. Foxes in Europa League con il West Ham, Spurs in Conference ...