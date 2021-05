Aguero infinito | doppietta storica all’ultima col City | supera Rooney

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 maggio 2021) Sergiolascia a suo modo il Manchester, con una: la rete contro l’Everton gli consente direin vettagioca la sua ultima gara con la maglia del Manchester: addio già annunciato ma formalizzato oggi a suo modo, con unapesantissima. Le reti rifilata all’Everton di Ancelotti sono storiche: quota 184 in Premier League.to Waynecome miglior marcatore per una singola squadra in Premier League: gol pesanti e belli come ha sempre saputo fare. Sergiohas scored his 183rd PL goal, equalling Wayne’s record for most PL goals for a single club pic.twitter.com/BXY7MWAJZN — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) ...