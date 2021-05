Agli Europei di nuoto oro per Quadarella | Pilato e Panziera

(Di domenica 23 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Altre tre mede d'oro, una d'argento e due di bronzo per ilazzurro dalla piscina di Budapest. Simonacentra il “triplete” e si aggiudica l'oro, dopo 1.500 e 800, anche nella finale dei 400 stile libero degli. La romana, classe 1998, si conferma imprendibile per le rivali in progressione e regina del mezzofondo: 4'04?66 il suo tempo, con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sull'argento Anna Egorova (Russia) e più di due secondi sul bronzo Boglarka Kapas (Ungheria). Benedettatrionfa invece nella finale dei 50 rana. La giovanissima tarantina tocca a 29?35, vicinissima al record mondiale (29?30) fatto registrare ieri, in semifinale. Argento per Hulkko (Finlandia), bronzo per Efimova (Russia). La lombarda Arianna Castiglioni chiude ...

Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la storia. Gregorio Paltrinieri ARGENTO, Gabriele Detti BRONZO negli 800 sl agli Europei. Facciamo i complimenti per l'oro agli Europei di nuoto conquistato oggi dalla straordinaria è giovanissima Benedetta Pilato.

Roma, 23 mag 19:42 - L'Italia chiede l'immediato rilascio di tutti i passeggeri del volo Ryanair dirottato in Bielorussia. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretarioAffari, Enzo Amendola, su Twitter. "È un atto violento che l'Europa unita non può accettare e che non può restare senza conseguenze", ha aggiunto Amendola.Benedetta Pilato continua il suo percorso senza confini nella 50 rana. La 16enne si prende l'oro nei 50 ranadi Budapest in 29'35 a cinque centesimi dal record del mondo stabilito in semifinale, il 29'30 che ha demolito il 29 40 nuotato da Lilly King proprio nella Duna Arena per l'oro mondiale ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Altre tre medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo per il nuoto azzurro dalla piscina di Budapest. Simona Quadarella centra il “triplete” e si aggiudica l’oro, d ...Una pdl costituzionale (presentata in commissione Affari Costituzionali firmata da Giorgia Meloni e altri) che prevede l'integrazione "la Repubblica tutela la sicurezza dei cittadini", al primo comma ...