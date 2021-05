Agli Europei di nuoto oro per Quadarella | Pilato e Panziera

(Di domenica 23 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Altre tre mede d’oro, una d’argento e due di bronzo per ilazzurro dalla piscina di Budapest. Simonacentra il “triplete” e si aggiudica l’oro, dopo 1.500 e 800, anche nella finale dei 400 stile libero degli. La romana, classe 1998, si conferma imprendibile per le rivali in progressione e regina del mezzofondo: 4’04?66 il suo tempo, con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sull’argento Anna Egorova (Russia) e più di due secondi sul bronzo Boglarka Kapas (Ungheria). Benedettatrionfa invece nella finale dei 50 rana. La giovanissima tarantina tocca a 29?35, vicinissima al record mondiale (29?30) fatto registrare ieri, in semifinale. Argento per Hulkko (Finlandia), bronzo per Efimova (Russia). La lombarda Arianna Castiglioni chiude ...

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - ItaliaTeam_it : ECCOLIIIIIIIIII SEMPRE LOROOOOO! ?????? Gregorio Paltrinieri ARGENTO, Gabriele Detti BRONZO negli 800 sl agli Europei… - chetempochefa : Facciamo i complimenti per l’oro agli Europei di nuoto conquistato oggi dalla straordinaria è giovanissima Benedett… - Ilaria335 : RT @ItaliaTeam_it: Ultima gara ed ennesima medaglia #ItaliaTeam agli Europei! ?? Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e… - paocame79 : @Lelio85 Probabilmente può essere una via di mezzo... E lui si è tirato fuori pensando agli Europei... -

Ultime Notizie dalla rete : Agli Europei

Roma, 23 mag 19:42 - L'Italia chiede l'immediato rilascio di tutti i passeggeri del volo Ryanair dirottato in Bielorussia. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretarioAffari, Enzo Amendola, su Twitter. "È un atto violento che l'Europa unita non può accettare e che non può restare senza conseguenze", ha aggiunto Amendola.Benedetta Pilato continua il suo percorso senza confini nella 50 rana. La 16enne si prende l'oro nei 50 ranadi Budapest in 29'35 a cinque centesimi dal record del mondo stabilito in semifinale, il 29'30 che ha demolito il 29 40 nuotato da Lilly King proprio nella Duna Arena per l'oro mondiale ...Sport - Benedetta Pilato vince l'oro in 29''35, vicina al record di ieri di 29''30, davanti a alla finlandese Hulikko 30''19 e alla russa Efimova 30''22. Razzetti argento nei 400 .... Dove mi ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Altre tre medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo per il nuoto azzurro dalla piscina di Budapest. Simona Quadarella centra il “triplete” e si aggiudica l’oro, d ...