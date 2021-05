Aerei militari bielorussi dirottano volo Ryanair per arrestare oppositore politico (Di domenica 23 maggio 2021) Un oppositore bielorusso, Roman Protasevich, che stava viaggiando da Atene a Vilnius su un volo Ryanair, è stato arrestato all’aeroporto di Minsk dopo che il velivolo su cui si trovava è stato costretto ad atterrare da Aerei militari inviati a intercettarlo. Ne dà notizia sul suo profilo Twitter il canale degli oppositori, Belarus Free Theatre. Dopo quello che i militanti definiscono “rapimento”, il caporedattore di un canale Telegram che dà voce all’opposizione bielorussa “rischia la pena di morte”, denunciano i suoi sostenitori su Twitter. I 171 passeggeri del volo Ryanair da Atene a Vilnius costretto ad atterrare a Minsk da un aereo militare bielorusso “devono essere rilasciati senza indugio”. Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) Unbielorusso, Roman Protasevich, che stava viaggiando da Atene a Vilnius su un, è stato arrestato all’aeroporto di Minsk dopo che il velisu cui si trovava è stato costretto ad atterrare dainviati a intercettarlo. Ne dà notizia sul suo profilo Twitter il canale degli oppositori, Belarus Free Theatre. Dopo quello che i militanti definiscono “rapimento”, il caporedattore di un canale Telegram che dà voce all’opposizione bielorussa “rischia la pena di morte”, denunciano i suoi sostenitori su Twitter. I 171 passeggeri delda Atene a Vilnius costretto ad atterrare a Minsk da un aereo militare bielorusso “devono essere rilasciati senza indugio”. Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento ...

