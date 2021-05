Addio a Gattuso, Bargiggia: “De Laurentiis pessimo dirigente, sembrava non stesse aspettando altro” (Di domenica 23 maggio 2021) Paolo Bargiggia, giornalista, ha commentato su Twitter il messaggio di Aurelio De Laurentiis che ha annunciato l’interruzione dei rapporti lavorativi con Gennaro Gattuso: ECCO IL TWEET: sembrava non stesse aspettando altro! E voleva chiudere con Gattuso anche tra gennaio e febbraio. Questa @ChampionsLeague mancata mi spiace tanto per Rino, Giuntoli, lo staff, la squadra e i tifosi. Ma non per @ADeLaurentiis che si è dimostrato quanto meno un pessimo dirigente. https://t.co/JX5oC5oJda— Paolo Bargiggia (@Paolo Bargiggia) May 23, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Paolo, giornalista, ha commentato su Twitter il messaggio di Aurelio Deche ha annunciato l’interruzione dei rapporti lavorativi con Gennaro: ECCO IL TWEET:non! E voleva chiudere conanche tra gennaio e febbraio. Questa @ChampionsLeague mancata mi spiace tanto per Rino, Giuntoli, lo staff, la squadra e i tifosi. Ma non per @ADeche si è dimostrato quanto meno un. https://t.co/JX5oC5oJda— Paolo(@Paolo) May 23, 2021

Advertising

tuttosport : #Napoli, #DeLaurentiis annuncia l'addio di #Gattuso: è ufficiale ?? - SeEarn : CDM - NAPOLI FUORI DALLA CHAMPIONS, GATTUSO SALUTA CON UNA DELUSIONE #Napoli #esclusione #ChampionsLeague #Gattuso… - NCN_it : CDM - NAPOLI FUORI DALLA CHAMPIONS, GATTUSO SALUTA CON UNA DELUSIONE #Napoli #esclusione #ChampionsLeague #Gattuso… - Mamoziocag8 : @emaisi81 @sscnapoli si vero;certo non è il massimo comunicare 'al mondo' l'addio in quel modo,senza dargli manco l… - stefanomaffei63 : @BorisSollazzo @annatrieste Addio #9scudetti e #tantecoppette che tu avresti festeggiato per anni Questo è @andagn… -