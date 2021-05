(Di domenica 23 maggio 2021)di Ronald Russo è l’horror che hail Coronavirus e aprirà il2021 che si terrà al cinema in presenza Prodotto dalla ZTV Production di Sergio Romoli, con la partecipazione di Corrado Lannaioli per MolaInternational e il produttore esecutivo Massimo Paolucci,è il nuovo horror diretto da Ronald Russo, che vanta una lungaografia d’attore al servizio di veri e propri maestri del cinema di genere, da Umberto Lenzi (Roma a mano armata) a Richard Donner (Ladyhawke), fino a Bruno Mattei (L’isola dei morti viventi). Dedicato ai medici e agli infermieri che hanno perso la vita e a quelli che hanno lottato e che lottano ancora per combattere il Coronavirus e permettere un graduale ritorno alla ...

tuttoteKit : Abisso nero: al #Fantafestival il film che ha anticipato il Covid-19 #AbissoNero #tuttotek - HorrorItalia24 : Abisso nero di Ronald Russo è l’horror che ha anticipato il Coronavirus - DarksiderCinema : Horror pandemico made in Italy: #AbissoNero di #RonaldRusso aprirà il @Fantafestival 2021. Trailer e informazioni s… - InGenereCinema : #AbissoNero, l'horror di #RonaldRusso in anteprima a Roma l'1 giugno. Le news di #InGenereCinema.… - Horror_Magazine : Abisso nero: il film di Ronald Russo aprirà l'edizione 2021 del Fantafestival -

Ultime Notizie dalla rete : Abisso nero

CinemaItaliano.Info

... con la partecipazione di Corrado Lannaioli per Mola Film International e il produttore esecutivo Massimo Paolucci,è il nuovo horror diretto da Ronald Russo , che vanta una lunga ...Perché hai scelto il bianco eper i momenti in cui si apre e parla di se stessa? Sì, è una ... Se sei in undi disperazione e cominci a cantare, o se invece provi un'incredibile gioia e ...Abisso nero è l'horror che ha anticipato l'emergenza sanitaria da Covid-19 che sarà presentato al Fantasfestival 2021, in presenza al cinema.Al Fantafestival arriva l’horror che ha anticipato il Coronavirus - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su HorrorMagazine ...