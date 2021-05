A Napoli Juric contro cronista Sky: “Si vergogni, in Italia solo sospetti” (video) (Di domenica 23 maggio 2021) L'allenatore del Verona non risponde alla domanda e contrattacca: "solo in Italia si avanzano certi sospetti" Leggi su itasportpress (Di domenica 23 maggio 2021) L'allenatore del Verona non risponde alla domanda e contrattacca: "insi avanzano certi

Advertising

rott54558957 : Grande #Juric , sempre da napoli le solite domande oscene . . .#Ugolini #IostoconJuric #NapoliVerona - Fprime86 : RT @CalcioPillole: 'Così non ci sto, noi abbiamo messo sempre la stessa energie e impegno in tutte le partite'. Uno #Juric infuriato con l… - Buono271 : @GA7_Official Ugolini ha toccato un punto dolente perché evidentemente dalla panchina del Napoli erano arrivate par… - Mitch_Pal : @capuanogio Cmq Agnelli si è comprato Juric o il napoli? ?????? A me sembra che sia siano scansati i ciucci. - Fra_Conti5 : Juventino = ritardato Non lo dico io ma quello che dicono/pensano/scrivono ahahhahaha Discutevo la maleducazion… -