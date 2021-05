9.000 cattedre a rischio: troppi docenti bocciati durante il concorso straordinario. L’accusa: c’era poco tempo (Di domenica 23 maggio 2021) Sono quasi 9.000 le cattedre che rischiano di restare vuote dopo il recente concorso straordinario per docenti di scuola secondaria. La reazione degli insegnanti non si è fatta attendere: si dichiarano inferociti, ma il problema potrebbe non essere stato solo il poco tempo a disposizione. concorso straordinario: poco tempo per una prova troppo difficile? Per lo svolgimento delle prove sono stati concessi 150 minuti. Troppo pochi per una prova considerata troppo difficile, è la protesta degli oltre 64mila docenti che hanno partecipato al concorso straordinario per 32mila cattedre. Non sono ancora stati pubblicati gli esiti di tutte le prove ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Sono quasi 9.000 leche rischiano di restare vuote dopo il recenteperdi scuola secondaria. La reazione degli insegnanti non si è fatta attendere: si dichiarano inferociti, ma il problema potrebbe non essere stato solo ila disposizione.per una prova troppo difficile? Per lo svolgimento delle prove sono stati concessi 150 minuti. Troppo pochi per una prova considerata troppo difficile, è la protesta degli oltre 64milache hanno partecipato alper 32mila. Non sono ancora stati pubblicati gli esiti di tutte le prove ...

