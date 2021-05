3.995 nuovi casi di Covid-19 in Italia, 72 i decessi, positività sale al 2,2% (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 3.995 (ieri 4.717) e con 179.391 tamponi effettuati (ieri 286.603), il tasso di positività però risale al 2,2% (ieri era all'1,6%). I decessi sono 72 (ieri 125) per un totale delle vittime da inizio epidemia pari a 125.225. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ad oggi il totale dei casi di Covid-19 in Italia sono stati 4.192.183. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866, con un incremento di 6.573 rispetto a ieri. Mentre gli attualmente positivi sono 281.092, in calo rispetto a ieri di 2.652. Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in. Idi oggi sono 3.995 (ieri 4.717) e con 179.391 tamponi effettuati (ieri 286.603), il tasso diperò rial 2,2% (ieri era all'1,6%). Isono 72 (ieri 125) per un totale delle vittime da inizio epidemia pari a 125.225. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ad oggi il totale deidi-19 insono stati 4.192.183. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866, con un incremento di 6.573 rispetto a ieri. Mentre gli attualmente positivi sono 281.092, in calo rispetto a ieri di 2.652.

