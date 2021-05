23 maggio 1992 | l' offensiva stragista di Cosa Nostra

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Un'onda lunghissima e dolorosa di silenzi e misteri che ancora non si è arrestata. Un tempo tragico, oscuro e colmo di tensione. Cinquantasette giorni separano la strage di Capaci da quella di via D'Amelio. Ventinove anni i due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora oggetto di processi e nuove indagini. Un attentato contro Giovanni Falcone era temuto, quello contro Borsellino apparve dolorosamente annunciato: entrambi si consumarono in un contesto di incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di "colossale depistaggio". Il verdetto del processo Stato-mafia, del 20 aprile 2018, con l'Appello che va verso la requisitoria, ha aperto scenari inediti. La trattativa, stabilisce quella decisione, c'è stata: pezzi di istituzioni e i vertici diavrebbero negoziato ...

