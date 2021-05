23 maggio 1992 | la strage di Capaci Oggi l’Italia rivive il dolore per il sacrificio di Giovanni Falcone

(Di domenica 23 maggio 2021)ricorda. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presente nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per partecipare alle commemorazioni delladia 29 anni dalla morte del magistrato, della moglie Francesca Morvillo e della sua scorta. Presenti anche il presidente della Camera Roberto Fico e i ministri Cartabia, Carfagna e Bianchi. 29 anni fa ladiSono passati 29 anni da quel 23. Una data che nessun italiano potrà mai dimenticare. A, sulla strada del ritorno da Roma, il giudice, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti di ...

Advertising

SkyTG24 : Mancano pochi minuti alle 18 del 23 maggio 1992 quando, sull'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Pa… - Radio3tweet : Che le cose siano così, diceva #GiovanniFalcone, non vuol dire che debbano andare così: insieme a Lirio Abbate abbi… - Agenzia_Italia : 23 maggio 1992: l'offensiva stragista di Cosa Nostra - CettinaGuido : RT @bartolopietro1: Giovanni Falcone Francesca Morvillo Antonio Montinaro Rocco Dicillo Vito Schifani Grazie. 23 maggio 1992 23 maggio 2… - CagliEdoardo : RT @bartolopietro1: Giovanni Falcone Francesca Morvillo Antonio Montinaro Rocco Dicillo Vito Schifani Grazie. 23 maggio 1992 23 maggio 2… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 1992

... si è aperta al porto di Palermo la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci nella quale, il 23, vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e agli agenti ..."Ilresta inciso dolorosamente nella carne del nostro paese con le sue stragi di mafia, quelle che portarono, il 23, a Capaci, alla barbara uccisione del giudice Falcone, di sua moglie, ...PALERMO (ITALPRESS) – Il 23 maggio di 29 anni fa la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone. Nel tratto dell’autostrada A29 da Punta Raisi a Palermo, alle 17.58, oltre quattrocento chili di tritolo ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove sono in corso le celebrazioni per il ventinovesimo anniversario della strage di Capaci del 1992 ...