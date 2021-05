23 maggio 1945, Heinrich Himmler si suicida con il cianuro. Aveva pianificato “la soluzione finale” (Di domenica 23 maggio 2021) Il 23 maggio 1945, Heinrich Himmler, uno dei più alti gerarchi nazisti, si suicida con il cianuro dopo essere finito in mano ai soldati inglese. Settantacinque anni fa Heinrich Himmler moriva suicida ingerendo una capsula di cianuro. L’ex gerarca nazista era stato catturato da una pattuglia inglese il giorno precedente. A capo delle SS Nato in Baviera nel 1900, Himmler aderì al Partito Nazionalsocialista e partecipò al Putsch di Monaco. Negli anni successivi entrò a far parte della SS, scalando le posizioni di vertice fino al ruolo di Reichsfuhrer. Dopo la conquista del potere da parte di Hitler, le Schutzstaffel eliminarono le SA, dirette da Rohm, nella famigerata notte dei lunghi coltelli. ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Il 23, uno dei più alti gerarchi nazisti, sicon ildopo essere finito in mano ai soldati inglese. Settantacinque anni famorivaingerendo una capsula di. L’ex gerarca nazista era stato catturato da una pattuglia inglese il giorno precedente. A capo delle SS Nato in Baviera nel 1900,aderì al Partito Nazionalsocialista e partecipò al Putsch di Monaco. Negli anni successivi entrò a far parte della SS, scalando le posizioni di vertice fino al ruolo di Reichsfuhrer. Dopo la conquista del potere da parte di Hitler, le Schutzstaffel eliminarono le SA, dirette da Rohm, nella famigerata notte dei lunghi coltelli. ...

