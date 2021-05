Zorzi e Stanzani di Amici attovagliati a Bologna: tutto sul legame, il gossip (Di sabato 22 maggio 2021) I 'Tommy' di nuovo paparazzati insieme: da Milano a Bologna, il feeling è sempre al massimo L'articolo proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 22 maggio 2021) I 'Tommy' di nuovo paparazzati insieme: da Milano a, il feeling è sempre al massimo L'articolo proviene dae Tv.

Advertising

wenderwall : non ho capito ma Tommy Stanzani sta con Tommaso Zorzi? - _Annamaria_00 : @chiaraaaa_ch Beh amo con calma, a me piace stanzani ma Tommaso Zorzi?????????? - offtopicmrt : Comunque ringrazio Zorzi nel caso se la faccia con Stanzani così crea un precedente e sdoganiamo l'annata 2001 grande dono - hscheerry : ma tommaso stanzani e tommaso zorzi insieme?????aiuto - endlesslyfeds : raga ma io non ho capito cosa sta succedendo tra tommaso zorzi e tommaso stanzani -