Zorzi e Stanzani di Amici attovagliati a Bologna: tutto sul legame, il gossip (Di sabato 22 maggio 2021) gossip I ‘Tommy’ di nuovo paparazzati insieme: da Milano a Bologna, il feeling è sempre al massimo Pubblicato su 22 Maggio 2021 Tommaso Zorzi continua a dichiararsi single. Eppure una frequentazione nella sua vita c’è da qualche tempo. Poco, a onor del vero, ma c’è. Di chi si tratta? Di un altro Tommaso noto al piccolo schermo, ossia Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi 2021. Dopo che i paparazzi hanno sorpreso i due giovani a passeggiare in quei di Milano qualche giorno fa, nelle scorse ore sono emerse nuove ‘pizzicate’. Stavolta i ‘Tommy’ sono stati avvistati a Bologna. Zorzi infatti, dopo aver preso parte ieri alla puntata de L’Isola dei Famosi, di cui è opinionista al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si è diretto nel ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021)I ‘Tommy’ di nuovo paparazzati insieme: da Milano a, il feeling è sempre al massimo Pubblicato su 22 Maggio 2021 Tommasocontinua a dichiararsi single. Eppure una frequentazione nella sua vita c’è da qualche tempo. Poco, a onor del vero, ma c’è. Di chi si tratta? Di un altro Tommaso noto al piccolo schermo, ossia, ex allievo didi Maria De Filippi 2021. Dopo che i paparazzi hanno sorpreso i due giovani a passeggiare in quei di Milano qualche giorno fa, nelle scorse ore sono emerse nuove ‘pizzicate’. Stavolta i ‘Tommy’ sono stati avvistati ainfatti, dopo aver preso parte ieri alla puntata de L’Isola dei Famosi, di cui è opinionista al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si è diretto nel ...

