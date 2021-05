Zona gialla per tutta Italia da lunedì 24: arriva l’ordinanza (Di sabato 22 maggio 2021) Da lunedì 24 maggio si passerà alla Zona gialla per tutta Italia. Il monitoraggio inviato dalle Regioni e validato dall’Istituto superiore di sanità mostra una curva dell’epidemia in netta discesa. Nel pomeriggio un’ordinanza del ministero della Salute ha messo il sigillo sulla nuova «mappa». Il ministro Speranza ha annunciato la firma del provvedimento in serata. Zona gialla per tutta Italia Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “Oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Da24 maggio si passerà allaper. Il monitoraggio inviato dalle Regioni e validato dall’Istituto superiore di sanità mostra una curva dell’epidemia in netta discesa. Nel pomeriggio un’ordinanza del ministero della Salute ha messo il sigillo sulla nuova «mappa». Il ministro Speranza ha annunciato la firma del provvedimento in serata.perIl ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “Oggi l’saràin area. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con ...

