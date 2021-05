Zona gialla, da oggi riaprono i centri commerciali anche nei weekend (Di sabato 22 maggio 2021) Da oggi, 22 maggio, i centri commerciali potranno riaprire anche nei weekend, nei giorni festivi e prefestivi, in Zona gialla. Con l’Italia quasi tutta colorata di giallo – laValle d’Aosta, unica Regione ancora arancione passerà in fascia gialla lunedì – sarà possibile fare shopping sette giorni su sette. Zona gialla, da oggi riaprono i centri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 22 maggio 2021) Da, 22 maggio, ipotranno riaprirenei, nei giorni festivi e prefestivi, in. Con l’Italia quasi tutta colorata di giallo – laValle d’Aosta, unica Regione ancora arancione passerà in fascialunedì – sarà possibile fare shopping sette giorni su sette., daL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

