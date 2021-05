ZITTI E BUONI! L’ITALIA VINCE L’EUROVISION, IL TRIONFO DEI MANESKIN, LA SERATA CHE ENTRA NELLA STORIA (Di domenica 23 maggio 2021) Fiumi di lacrime… di gioia! Dopo un anno orrendo, una notizia pazzesca. L’ITALIA VINCE L’EUROVISION Song Contest 2021 con i MANESKIN che hanno trionfato con “ZITTI e buoni”, tra la giuria e soprattutto il televoto. Tutta l’Europa, e non solo, si è riunita questa sera. Insieme, uniti, in un grande abbraccio che abbatte barriere, pregiudizi e tanto altro. Grazie alla musica e a questo evento unico. E il prossimo anno L’EUROVISION torna in Italia dopo trent’anni. Adrenalina a mille! L’ITALIA riparte, l’Europa c’è! Eurovision 2022 in Italia, vi rendete conto?! Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021! Watch @thisisMANESKIN's reaction! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/5Uoe4GgP7n — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 maggio 2021) Fiumi di lacrime… di gioia! Dopo un anno orrendo, una notizia pazzesca.Song Contest 2021 con iche hanno trionfato con “e buoni”, tra la giuria e soprattutto il televoto. Tutta l’Europa, e non solo, si è riunita questa sera. Insieme, uniti, in un grande abbraccio che abbatte barriere, pregiudizi e tanto altro. Grazie alla musica e a questo evento unico. E il prossimo annotorna in Italia dopo trent’anni. Adrenalina a mille!riparte, l’Europa c’è! Eurovision 2022 in Italia, vi rendete conto?! Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021! Watch @thisis's reaction! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/5Uoe4GgP7n — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, ...

MarioManca : ROCK'N'ROLL WILL NEVER DIE ?? grazie ragazzi, orgoglio italiano ????. E gli altri ZITTI E BUONI. #Eurovision - chetempochefa : Rivediamo il momento in cui i #Maneskin con Zitti e Buoni, dopo più di 30 anni, fanno vincere all'Italia l'… - RaiPlay : Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: - HARRYXBOWER : RT @yleniaindenial: Adesso possiamo dirlo: il premio come miglior brano, la canzone più ascoltata e l'esibizione più vista, 318 punti, I MÅ… - vala_sira : Vi conviene stare ZITTI E BUONI #Eurovision #ESC2021 #ESCita #maneskin -