ZITTI E BUONI! L’ITALIA VINCE L’EUROFESTIVAL | IL TRIONFO DEI MANESKIN | LA SERATA CHE ENTRA NELLA STORIA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 23 maggio 2021) Fiumi di lacrime… di gioia! Dopo un anno orrendo, una notizia pazzesca.l’Eurovision Song Contest 2021 con iche hanno trionfato, tra la giuria e soprattutto al televoto. Tutta l’Europa, e non solo, si è riunita questa sera. Insieme, uniti, in un grande abbraccio che abbatte barriere, pregiudizi e tanto altro. Grazie alla musica e a questo evento unico. E il prossimo anno l’Eurovision torna in Italia dopo trent’anni. Adrenalina a mille!riparte, l’Europa c’è! Eurovision 2022 in Italia, vi rendete conto?! Italy is the winner of the Eurovision Song Contest 2021! Watch @thisis's reaction! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/5Uoe4GgP7n — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021