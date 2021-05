Zaniolo, il rientro e il post commovente per i tifosi della Roma (Di sabato 22 maggio 2021) Era nell'aria, ma ora è ufficiale: Nicolò Zaniolo ha superato le visite mediche e sta per tornare a calcare i campi di calcio. Il talento della Roma ha ricevuto il via libera dal professor Fink , il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Era nell'aria, ma ora è ufficiale: Nicolòha superato le visite mediche e sta per tornare a calcare i campi di calcio. Il talentoha ricevuto il via libera dal professor Fink , il ...

