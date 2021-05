Zaniolo, controllo ok al ginocchio: «Si riparte, sono felicissimo» (Di sabato 22 maggio 2021) Finalmente buone notizie per Nicolò Zaniolo che oggi si è sottoposto ad alcuni controlli al ginocchio a Innsbruck: le sue parole Nicolò Zaniolo vede il ritorno in campo: il centrocampista della Roma oggi si è recato in Austria, a Innsbruck, per sottoporsi ai controlli al ginocchio dal professor Finck. Recupero che procede alla grande come svela lo stesso Zaniolo su Instagram: «Si riparte! felicissimo e grazie mille veramente a tutti». Zaniolo ora potrebbe ripartire dalla Primavera per farsi trovare pronto per la prossima stagione con Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Finalmente buone notizie per Nicolòche oggi si è sottoposto ad alcuni controlli ala Innsbruck: le sue parole Nicolòvede il ritorno in campo: il centrocampista della Roma oggi si è recato in Austria, a Innsbruck, per sottoporsi ai controlli aldal professor Finck. Recupero che procede alla grande come svela lo stessosu Instagram: «Sie grazie mille veramente a tutti».ora potrebbe ripartire dalla Primavera per farsi trovare pronto per la prossima stagione con Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

