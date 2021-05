Zaki | Amnesty | ' Nessuna udienza a 46 giorni dall' ultima | è illegale'

Advertising

Dire

E' 'illegale', denunciaInternational, che 'a 46 giorni dall'ultima sulla carcerazione preventiva di Patrick' non sia ancora stata fissata 'una data di una nuova udienza'. Lo sottolinea il portavoce di...... fonti in Egitto all'agenzia Dire confermano che " nessuna udienza è stata calendarizzata pere pertanto è probabile che si terrà non prima della fine del mese". Circolerebbero però anche voci ...E' "illegale", denuncia Amnesty International, che "a 46 giorni dall'ultima sulla carcerazione preventiva di Patrick Zaki" non sia ancora stata fissata "una data di una nuova udienza". Lo sottolinea i ...Lo studente dell'Università di Bologna è in carcere preventivo dall'8 febbraio 2020 ed è accusato di atti destabilizzanti per la sicurezza dello Stato per ...