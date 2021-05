Wta Belgrado 2021: Badosa supera Konjuh in finale e trionfa, ritiro della croata (Di sabato 22 maggio 2021) Paula Badosa ha superato Ana Konjuh per 6-2, 2-0 e ritiro, in occasione della finale del Wta 250 di Belgrado 2021. Primo titolo in carriera per la promettente tennista spagnola, classe ’97, sempre più rivelazione della stagione sulla terra rossa. Dopo una carriera giovanile di tutto rispetto, Badosa è riuscita a far registrare la prima vera affermazione per quanto concerne il circuito maggiore, inanellando prestazioni positive durante la settimana serba. Nuovamente molta sfortunata per Konjuh, limitata come spesso capita dagli infortuni: ennesimo guaio fisico della sua carriera e ritiro a inizio secondo parziale. Grande chance al vento per l’atleta ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Paulahato Anaper 6-2, 2-0 e, in occasionedel Wta 250 di. Primo titolo in carriera per la promettente tennista spagnola, classe ’97, sempre più rivelazionestagione sulla terra rossa. Dopo una carriera giovanile di tutto rispetto,è riuscita a far registrare la prima vera affermazione per quanto concerne il circuito maggiore, inanellando prestazioni positive durante la settimana serba. Nuovamente molta sfortunata per, limitata come spesso capita dagli infortuni: ennesimo guaio fisicosua carriera ea inizio secondo parziale. Grande chance al vento per l’atleta ...

