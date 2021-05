William, il ricordo più triste: «Quei giorni bui, dopo la morte di mamma Diana» (Di sabato 22 maggio 2021) «La Scozia evoca in me tantissimi ricordi felici, ma purtroppo anche i più tristi». Il principe William, in visita ad Edimburgo per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale, è tornato con la mente ad alcuni tra gli episodi che hanno segnato maggiormente la sua vita e che – coincidenza del destino – si sono verificati quando lui era in Scozia: «Ero a Balmoral quando ho saputo della morte di mia madre». Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) «La Scozia evoca in me tantissimi ricordi felici, ma purtroppo anche i più tristi». Il principe William, in visita ad Edimburgo per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale, è tornato con la mente ad alcuni tra gli episodi che hanno segnato maggiormente la sua vita e che – coincidenza del destino – si sono verificati quando lui era in Scozia: «Ero a Balmoral quando ho saputo della morte di mia madre».

