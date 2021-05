Vuelta a Andalucia 2021 | Ethan Hayter conquista la quinta tappa Miguel Angel Lopez trionfa nella generale

(Di sabato 22 maggio 2021) Si è chiusa con il successoclassificadil’edizionedella. Il ciclista della Movistar ha gestito senza troppi problemi la situazione nell’ultima frazione con arrivo a Puerto de Onsares, sul quale hato, portando a casa un’importante e prestigiosa vittoria. La fuga di giornata viene animata da Julián Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise), Ander Okamika (Burgos-BH) e Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi). Il plotone, però, non lascia molto spazio tanto che il vantaggio massimo degli attaccanti che arriva a 2’20”. In testa al gruppo la Movistar a tenere chiusa la corsa. A 10 km dal traguardo i fuggitivi vengono riassorbiti e in vista ...

Advertising

Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Volata con brivido per chiudere la Vuelta Andalucia #67RdS Successo di tappa a Ethan Hayter, mentre a conquistare la c… - ValentinoSucato : #RaiGiro incredibile arrivo alla Vuelta a Andalucia - SpazioCiclismo : Volata con brivido per chiudere la Vuelta Andalucia #67RdS Successo di tappa a Ethan Hayter, mentre a conquistare… - elmonoenbici : RT @Tiz_CyclingLive: Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2021 – Stage 5 [LIVE STREAM] - Johnpatriota016 : RT @Tiz_CyclingLive: Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2021 – Stage 5 [LIVE STREAM] -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Andalucia

SpazioCiclismo

Bis di Hayter , trionfo di López . L'ultima tappa dellaa Andalucía è andata al britannico Ethan Hayter ( Ineos Grenadiers ), al secondo successo dopo quello ottenuto nella seconda frazione, mentre il colombiano Miguel Ángel López ( Movistar ) ha ...La stoccata del gorilla. Il tedesco André Greipel domina la volata e vince la quarta tappa dellaa Andalucía , 182,9 km da Baza a Cúllar Vega. Per il 38enne della Israel Start - Up Nation è il secondo successo del 2021 dopo quello ottenuto il 16 maggio al Trofeo Alcudia, il numero 158 in ...Bis di Hayter, trionfo di López. L’ultima tappa della Vuelta a Andalucía è andata al britannico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), al secondo successo dopo quello ottenuto nella seconda frazione, mentre ...Andre Greipel trionfa in volata nella quarta tappa della Vuelta a Andalucia. Il velocista della Israel Start-Up Nation si è imposto sul traguardo di Cullar Vega con uno sprint regale battendo il colom ...