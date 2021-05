«Voto agli avvocati nei Consigli giudiziari, la svolta è possibile» (Di sabato 22 maggio 2021) Il Consigliere del Cnf Piero Melani Graverini, componente della commissione Rapporti con il Csm e con i Consigli giudiziari, commenta la proposta del Pd «Credo che questa posizione del Pd rappresenti una apertura importante sulla quale poter lavorare e dialogare. Poi, a prescindere dalla forza politica da cui proviene, è una indicazione che fa bene al funzionamento della macchina della giustizia. Una integrazione con la presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari direi che è indispensabile». Il Consigliere del Cnf Piero Melani Graverini, che nella massima istituzione dell’avvocatura è anche componente della commissione Rapporti con il Csm e con i Consigli giudiziari, commenta la proposta con cui i democratici, nella ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Ilere del Cnf Piero Melani Graverini, componente della commissione Rapporti con il Csm e con i, commenta la proposta del Pd «Credo che questa posizione del Pd rappresenti una apertura importante sulla quale poter lavorare e dialogare. Poi, a prescindere dalla forza politica da cui proviene, è una indicazione che fa bene al funzionamento della macchina della giustizia. Una integrazione con la presenza deglineidirei che è indispensabile». Ilere del Cnf Piero Melani Graverini, che nella massima istituzione dell’avvocatura è anche componente della commissione Rapporti con il Csm e con i, commenta la proposta con cui i democratici, nella ...

Advertising

MattiaChiaro : @Sith_Dart_Fener @FabRavezzani Con che qualità ti ritieni più meritevole di votare rispetto a chiunque altro? Non s… - ErreraGiovanni : Bisognerebbe arrestare quelli che glielo hanno dato...tolgono agli italiani per mantenere gli extracomunitari...rin… - MagSara_ : Stavo leggendo le pagine che devo studiare di educazione civica sulla democrazia, e sono un po' scioccata perché il… - ineruttabile : @Sandro98070102 @GiorgiaMeloni @MilanoFinanza @FratellidItalia Giorgia forse non lo è, ma vuole catturare tutti i v… - Maurizi69509571 : @EnricoLetta Ma fai pagare le tasse agli evasori invece di inventarti imposte prive di senso e a basso gettito.Trov… -