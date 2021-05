“Volevo solo un po’ di compagnia” confessa così l’anziana donna ai carabinieri. La storia ha dell’incredibile (Di sabato 22 maggio 2021) Quella che stiamo per raccontarvi è una storia triste, con protagonista solitudine. Ci troviamo nella provincia di Imperia, dove una donna di 94 anni vive sola, nel suo piccolo appartamento in via Lido. Vivere in solitudine è sempre difficile, ma dopo una certa età si inizia a sentire la forte necessità di avere accanto gli affetti più cari. Alla povera signora mancava la famiglia lontana, così un giorno ha preso il telefono, digitato il 112 e ha annunciato la sua intenzione di suicidarsi. L’agente che ha provato a conversare con la donna ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine a casa dell’anziana signora, nel piccolo comune di Taggia. Ma all’arrivo dei carabinieri è successa una cosa inaspettata: la donna ha aperto la porta ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 22 maggio 2021) Quella che stiamo per raccontarvi è unatriste, con protagonista solitudine. Ci troviamo nella provincia di Imperia, dove unadi 94 anni vive sola, nel suo piccolo appartamento in via Lido. Vivere in solitudine è sempre difficile, ma dopo una certa età si inizia a sentire la forte necessità di avere accanto gli affetti più cari. Alla povera signora mancava la famiglia lontana,un giorno ha preso il telefono, digitato il 112 e ha annunciato la sua intenzione di suicidarsi. L’agente che ha provato a conversare con laha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine a casa delsignora, nel piccolo comune di Taggia. Ma all’arrivo deiè successa una cosa inaspettata: laha aperto la porta ...

Ultime Notizie dalla rete : Volevo solo Giro d'Italia, Lorenzo Fortunato vince sullo Zoncolan Sapevo di stare bene per questo volevo andare in fuga stamattina, il mio compagno di squadra ... gli allenamenti sono iniziati a ritmo serrato e non solo. Sono già in previsione per le prossime ...

SBK Aragon, Redding: 'Gomma posteriore finita, mai avuto questo problema' Solo gomme e freni sono diversi e questo è una parte del pacchetto .' 'Se è più fresco domani ... Possiamo essere competitivi, ieri sono stato colto di sorpresa, non riuscivo a guidare come volevo. ...

Imperia, 94enne annuncia il suicidio ma ai carabinieri dice: "Volevo solo compagnia" Telenord Il divieto di iscriversi a due lauree o master può cadere dopo 88 anni A giugno in aula alla Camera il testo unificato che permette di conseguire due titoli insieme e introduce i double degree tra atenei italiani ...

Ternana, Falletti: “Volevamo questo trofeo per dare una gioia ai tifosi” Il fantasista rossoverde a RaiSport: “Se lo meritano, dopo anni di sofferenza. Certo che resto, sono venuto per portare la Ternana in alto” Cesar Falletti ha parlato ai microfoni di RaiSport a caldo, ...

