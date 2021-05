Volata Champions: tutto nella mani di Milan e Napoli, Juve appesa a un filo. I possibili scenari (Di sabato 22 maggio 2021) Milan, Napoli e Juventus si giocano l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima giornata di Serie A: tutti i possibili scenari Con lo scudetto già assegnato all’Inter e tutte le retrocessioni già matematiche, con Crotone, Parma e Benevento in Serie B, l’ultima giornata di campionato vedrà nella corsa agli ultimi due posti Champions il suo piatto principale. Milan, Napoli e Juventus si giocano l’Europa che conta con rossoneri e azzurri in vantaggio sui bianconeri e che avranno tutto nelle loro mani contro Atalanta e Verona. La squadra di Pirlo, invece, è appesa a un filo con la sola vittoria contro il Bologna che potrebbe non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021)ntus si giocano l’accesso alla prossimaLeague nell’ultima giornata di Serie A: tutti iCon lo scudetto già assegnato all’Inter e tutte le retrocessioni già matematiche, con Crotone, Parma e Benevento in Serie B, l’ultima giornata di campionato vedràcorsa agli ultimi due postiil suo piatto principale.ntus si giocano l’Europa che conta con rossoneri e azzurri in vantaggio sui bianconeri e che avrannonelle lorocontro Atalanta e Verona. La squadra di Pirlo, invece, èa uncon la sola vittoria contro il Bologna che potrebbe non ...

