Virus H5N8 dell’influenza aviaria fa paura agli scienziati | si teme nuova pandemia

Leggi su computermagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) Glidi tutto il mondo sono in allerta per il, un’influenzache potrebbe trasformarsi inse non controllato.influenza: si(Foto Ansa)A lanciare l’allarme, come si legge su IlGiornale.it, sono in particolare due ricercatori cinesi che hanno posto l’attenzione sul problema attraverso un articolo pubblicato su Science, ricordando come isianola causa di “focolai in tutto il mondo sia nel pollame d’allevamento che negli uccelli selvatici, con massiccia mortalità”. Come fanno sapere i due ricercatori, questi“attraversano la ...