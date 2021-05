Violenza sessuale | arrestato imprenditore farmaceutico

(Di sabato 22 maggio 2021) I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere peraggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale

Agenzia ANSA

I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere peraggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate ...I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere peraggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese. Le indagini sono partite ...35 Milano, manager la narcotizza e stupra Violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore farmaceutico di Milano, che avr ...Un imprenditore farmaceutico è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa 21enne ...